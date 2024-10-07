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Hapşırık nöbetleri durdurulamayan genç kadına hala teşhis konulamadı

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Batman'da yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın, 19 gündür kesintisiz hapşırma nöbetleri geçiriyor. Tedavi için sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerle hastalığın gizemi henüz çözülemedi, ancak hapşırmalarında hafifleme yaşandı.

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan kesintisiz hapşırmalarının gizemi henüz çözülemedi. İlk olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

TEDAVİSİ ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NDE DEVAM EDİYOR

AA muhabirinin hastane yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 19 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi. Hastalığın tespiti için Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki testleri süren Aydın'ın, uygulanan tedavi sonucunda hapşırma nöbetlerinin biraz hafiflediği ancak hala geçmediği belirtiliyor.

Hapşırık nöbetleri durdurulamayan genç kadına hala teşhis konulamadı
Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan - Sağlık

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