Haberler

Hantavirüs salgının yaşandığı yolcu gemisinde tahliyeler başladı

Hantavirüs salgının yaşandığı yolcu gemisinde tahliyeler başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda demirleyen MV Hondius yolcu gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle tahliye operasyonları başladı. Sağlık Bakanlığı, ilk olarak İspanyol yolcuların tahliye edileceğini açıkladı.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na demirleyen Hantavirüs salgının yaşandığı MV Hondius yolcu gemisinde tahliyeler başladı.

Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde tahliye operasyonu başladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, sağlık yetkililerinin son kontrolleri yapmak ve yolcuları gemiden tahliyesine başlamak üzere sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda bulunan Tenerife'deki Granadilla Limanı'na demirleyen gemiye çıktığını belirtti.

Gemiden ilk olarak İspanya vatandaşları, beşer kişilik gruplar halinde küçük teknelerle karaya çıkarılacak ve otobüslere bindirilerek yerel havaalanına nakledilecekler. Yetkililer, yolcuların askeri uçakla başkent Madrid'e götürüleceklerini ve halkla hiçbir temaslarının olmayacağını açıkladı.

Gruplar halinde tahliye edilecekler

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, yaptığı açıklamada, yolcuların kendilerine tahsis edilen tahliye uçağı gelene kadar gemiden ayrılmayacaklarını belirterek, Hollandalı yolcuların gemiden ayrılacak bir sonraki grup olacağını ve bu uçağın Almanya, Belçika ve Yunanistan'a giden yolcuları da taşıyacağını söyledi.

Bakan Garcia, daha sonra ise gemiden Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD'den gelen yolcuların tahliye edileceğini ifade etti.

Bakan Garcia, en son tahliye edilecek grubun Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer Asya ülkelerinin vatandaşları olduklarını belirterek, söz konusu 6 kişiyi taşıyacak uçağın yarın öğleden sonra Tenerife'ye varmasının beklendiğini açıkladı.

Öte yandan, 30 mürettebat gemide kalacak ve Hollanda'ya doğru seyredecek. - KANARYA ADALARI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı