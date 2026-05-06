35 Haftalık Hamile Kadına Eş Zamanlı Sezaryen ve Beyin Cerrahisi Operasyonu

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 35 haftalık hamile Bircan Kolak'a (35), görme kaybına yol açan beyin tümörü nedeniyle eş zamanlı sezaryen ve beyin cerrahisi operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanenin yalnızca Van'a değil, çevre illere de ileri sevk merkezi olarak hizmet verdiğini belirterek, "Komplike ve zor vakaların dahi başarılı şekilde yönetildiği bir seviyeye ulaştık. Artık birden fazla ameliyat gerektiren ve gebelik gibi riskli durumların eşlik ettiği hastalıkları sevk etmeden merkezimizde tedavi edebiliyoruz" dedi.

Bingöl'den görme kaybı şikayetiyle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 35 haftalık hamile Bircan Kolak, acil ameliyata alındı. Eş zamanlı olarak sezaryen ve beyin cerrahisi operasyonu gerçekleştirilen ve oldukça riskli olan bu ameliyatın ardından Kolak, sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fatih Gök sürecin acil bir sevkle başladığını belirterek, "Hipofiz adenomu kanamasına bağlı görme kaybı yaşayan 35 haftalık hamile hastamız için acil ameliyat kararı aldık. Sabah saatlerinde genetik kas hastalığı olduğunu da öğrenince tüm önlemlerimizi alarak multidisipliner şekilde operasyonu planladık" dedi.

'HEM HASTAMIZ HEM ÇOCUĞU SAĞLIKLI'

Operasyonun iki aşamalı gerçekleştirildiğini aktaran Dr. Gök, "Hem kadın doğum doktorumuzla hem de beyin cerrahisi bölümü olarak iki kademeli ameliyatımızı gerçekleştirdik. Sezaryenle bebeği sağlıklı şekilde dünyaya getirdik ve yeni doğan yoğun bakıma aldık. Ardından burundan endoskopik yöntemle girerek, iki şah damarı arasındaki yaklaşık 12 milimetrelik alanda bulunan tümörü çıkardık. Riskli bir ameliyattı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından hastanın görme kaybının düzeldiğini tespit ettik. Şu anda hem hastamız hem çocuğu sağlıklı. Bu tarz ameliyatlar çok yapılan ameliyatlar değil. Özellikle gebe hastalarda yapılması çok riskli ameliyatlar. Çünkü hem çocuğun sağlığı hem annenin sağlığı bir arada olduğu için bunları gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Kendisine şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Arıcı da operasyonun birçok branşın koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tür ameliyatlar genellikle üçüncü basamak, ileri düzey hastanelerde yapılır. Ameliyat sonrası süreçte herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Multidisipliner bir şekilde takiplerimizi gerçekleştirdik. Hastamızı sağlıklı şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanenin yalnızca Van'a değil çevre illere de ileri sevk merkezi olarak hizmet verdiğini belirterek, "Komplike ve zor vakaların dahi başarılı şekilde yönetildiği bir seviyeye ulaştık. Artık birden fazla ameliyat gerektiren ve gebelik gibi riskli durumların eşlik ettiği hastalıkları sevk etmeden merkezimizde tedavi edebiliyoruz" dedi.

Kolak'ın eşi Erhan Kolak, bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Eşim hem sezaryen hem de beyin ameliyatı geçirdi. Çok şükür ikisini de başarıyla atlattık. Doktorlarımız her an yanımızdaydı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı