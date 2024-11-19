Üye Girişi
Haberler

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Koçoğlu'ndan Mantar Uyarısı

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Koçoğlu'ndan Mantar Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hacer Koçoğlu, doğada yetişen mantarların zehirli olabileceğini belirterek, güvenli tüketim için bandrollü kültür mantarlarını tercih edilmesini önerdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hacer Koçoğlu, doğada yetişen mantarların zehirli olabileceğine dikkati çekerek, olası zehirlenmelerden korunmanın en iyi yolunun bandrollü kültür mantarlarını tercih etmek olduğunu söyledi.

Müdürlükten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Koçoğlu, sonbaharda artan yağışlarla birlikte doğada çoğalan mantarların tüketimine bağlı zehirlenme vakalarının arttığını belirtti.

Yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş, konserve ya da çiğ tüketiminin ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelere sebep olduğunu ifade eden Koçoğlu, şöyle konuştu:

"Zehirlenme belirtileri, mantarın içerdiği toksinlerin niteliğine göre 2 ila 6 saatte ortaya çıkabilir. Sersemlik, uyku hali, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, yüzde ve boyunda kızarıklık, bulantı, kusma ve terleme gibi semptomlar görülebilmektedir. Bazı mantar türlerinin tüketilmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, terleme, karın ağrısı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi ciddi belirtiler ve hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlar yaşanabilir."

Koçoğlu, doğada yetişen bazı mantarlar her ne kadar güvenilir gözükse de tüketimlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Söz konusu zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde 114'ü tuşlayarak 7 gün 24 saat hizmet veren Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne ulaşılması gerektiğini aktaran Koçoğlu, "Mantar zehirlenmelerinden korunmanın en etkili yolu, doğal ortamda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesidir." dedi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Sağlık
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.