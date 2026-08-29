Hakkâri’ye 266 hekim kadrosu tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sonucunda Hakkari'ye 266 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. DHY Kurası sonuçlandı. Kurada Hakkari'ye 4'ünü yan dal uzmanı, 35'ini uzman hekim ve 227'sini pratisyen kadrosu tahsis edildi. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak kadroların Hakkari'ye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Tahsis edilen uzman hekim kadroları arasında farklı branşlarda önemli sayıda uzman yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı