Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Yurt Odasında Ölü Bulundu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan'ın üniversiteye ait yurt odasında hayatına son verdiği açıklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi üniversiteye ait yurt odasında ölü bulundu. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir" açıklaması yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Röktürlüğü, Sıhhiye'deki Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin intihar ettiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Hacettepe Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bu akşam yapılan açıklamada, Sıhhiye'deki Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kalan Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan'ın odasında hayatına son verdiğini duyuruldu. Üniversite'nin resmi hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yaşanan talihsiz olaya iliskin adli ve idari soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir."