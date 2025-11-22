Yeni salgın alarmı! 'H5N5' kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü

"H5N5" türü kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü kaydedildi.

DÜNYADA İLK VAKA

ABD'nin Washington eyaletinde "H5N5" kuş gribi nedeniyle tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi. Eyalet sağlık yetkilileri, bu ölümün dünya çapında "H5N5" varyantına bağlı kaydedilen ilk insan vakası olduğunu duyurdu.

İLERİ YAŞ VE EK SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Grays Harbor County'de yaşayan, kimliği açıklanmayan kişinin ileri yaşta olduğu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtildi. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı grubu bulundurduğunu açıkladı.

VİRÜS SÜRÜDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde kuş gribi virüsünün söz konusu alanda tespit edildiği, enfeksiyonun evcil kanatlılardan ya da bölgede bulunan yabani kuşlardan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

HALK İÇİN RİSK DÜŞÜK

Sağlık departmanı, vakayla bağlantılı başka kişide "H5N5"e rastlanmadığını bildirerek genel halk için risk düzeyinin düşük olduğunu vurguladı. Arka bahçede bulunan hayvanlarla ya da çevreyle temas eden kişilerin ise olası semptomlar açısından yakından takip edildiği açıklandı.