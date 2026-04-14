Haberler

Gurbetçi anne ve oğlundan memleketine sağlık desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurt dışında yaşayan hayırsever gurbetçiler, Giresun'un Görele ilçesindeki sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla hastaneye toplamda 1.2 milyon TL değerinde tıbbi cihaz bağışında bulundu. Bu bağışla birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yurt dışında yaşayan gurbetçi hayırseverler, memleketleri Giresun'un Görele ilçesinde sağlık altyapısına katkı sunmayı sürdürüyor. Belçika'da yaşayan Saadet Karasakal ile oğlu Aytekin Karasakal, ilçedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne toplam değeri 1 milyon 200 bin TL olan 4 adet tıbbi cihaz bağışladı.

Bağış kapsamında hastaneye panoramik röntgen cihazı, fizik tedavi ultrason terapi cihazı ve ekipmanları, transport mekanik ventilatör ile dijital tıbbi donanım kazandırıldı. Yapılan katkıyla birlikte ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan hastane başhekimliğinde düzenlenen törende, hayırsever anne ve oğluna katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Törene Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, Hastane Başhekimi Ahmet Bal ile hastane yönetimi katıldı.

Törende konuşan Kaymakam İbrahim Civelek, gurbetçi vatandaşların memleketlerine olan bağlılığının örnek teşkil ettiğini belirterek "Yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin ilçemize ve insanımıza yönelik bu tür katkıları son derece kıymetlidir. Sağlık alanında yapılan bu anlamlı destekten dolayı Saadet Karasakal ve Aytekin Karasakal'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

