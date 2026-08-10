Güneş Lekelerine Karşı Havlu Uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, vücutta güneş lekesi oluşmasını önlemek için deniz veya havuzdan çıktıktan sonra cildin havluyla kurulanması gerektiği uyarısında bulundu.

Akman, AA muhabirine, yaz aylarında serinlemek amacıyla denize ve havuza girenlerin, ciltlerindeki su damlacıklarıyla uzun süre güneş altında kalmalarının, özellikle leke oluşumuna yatkın kişilerde cilt problemlerine neden olabildiğini söyledi.

Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra cilt üzerinde su damlacıklarının kaldığını ifade eden Akman, "Su damlacıkları, mercek etkisi oluşturabilir. Bu nedenle deniz veya havuzdan çıktıktan sonra cilt üzerinde kalan suyun havluyla kurulanması ve temizlenmesi faydalı olacaktır. Bunun yanında çevresel faktörlere ve yansıyan ışınlara da dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Güneş lekesi oluşumunun yalnızca su damlacıklarıyla ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Akman, uzun süre ve yoğun şekilde güneşe maruz kalmanın ciltte kümülatif hasara yol açabildiğini belirtti.

Açık tenli kişilerde daha fazla etkilenme görülüyor

Akman, güneş maruziyetinin ardından oluşan kızarıklıkların zamanla lekeye dönüşebildiğine dikkati çekerek, "Genellikle açık tenli kişilerde daha fazla etkilenme oluyor. Bunun yanında genetik olarak yatkınlığı bulunan kişilerde de cilt, güneşten daha çabuk etkilenebiliyor." diye konuştu.

Havuzdaki klorun ciltte tahrişe neden olabileceğini, deniz suyunun da kirlilik durumuna göre cildi etkileyebileceğini anlatan Akman, havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınmasını önerdi.

Akman, bu uygulamanın hem ciltteki partiküllerin havuza taşınmasını önlediğine hem de klordan etkilenen cildin rahatlamasına yardımcı olduğuna dikkati çekti.

Güneşten korunmada fiziksel önlemler de önemli

Güneş koruyucularının önemli olduğunu belirten Akman, ürünlerin dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce açık bölgelere yeterli miktarda uygulanması gerektiğini ifade etti.

Korunmanın yalnızca güneş kremiyle sınırlı tutulmaması gerektiğini vurgulayan Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"D vitamini açısından güneş ışığından faydalanmak önemli. Tabii ki güneşten faydalanacağız ama zararlarından etkilenmemek adına korunacağız. Genel sağlığımız, bağışıklığımız için güneş ışığı çok önemli. O nedenle yarım saatten fazla güneş ışığına maruz kalacaksak gerek giysilerle gerekse kremler ve ek önlemlerle korunmakta fayda var."

Akman, gölgede bulunmanın da her zaman yeterli olmayabileceğini belirterek, yansıyan ışınların ve sıcaklığın cildi etkileyebileceğine işaret etti.

Ciltteki değişiklikler ihmal edilmemeli

Güneşten korunmanın yanı sıra ciltte meydana gelen değişikliklerin düzenli takip edilmesinin de önem taşıdığını dile getiren Akman, bazı lekelerin basit bir cilt sorunu olmayabileceği uyarısında bulundu.

Akman, "Bazı cilt lekeleri deri kanserinin öncüsü olabilir. Bu nedenle kişilerin kendi ciltlerini düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyorum." dedi.

Özellikle düzenli ben taraması yaptırmanın önemine işaret eden Akman, erken tanının cilt kanserlerinin tedavisinde kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA