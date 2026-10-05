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Gümüşhane'de bel fıtığı hastası, KTÜ Farabi'de kapalı ameliyatla 4 saat sonra yürüdü

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Bahattin Yavuz, KTÜ Farabi Hastanesinde uygulanan kapalı bel fıtığı ameliyatı sonrası ağrılarından kurtuldu. Yaklaşık 15 yıldır bel ağrısı çeken Yavuz, ameliyattan 4 saat sonra ayağa kalkarak ağrısız şekilde yürümeye başladı.

Gümüşhane'de bel fıtığı şikayeti nedeniyle çeşitli tedaviler gören Bahattin Yavuz, Trabzon'da uygulanan kapalı ameliyatın ardından yaşadığı ağrılardan kurtuldu.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki iş makinesi operatörü Yavuz'un, yaklaşık 15 yıldır devam eden bel ağrıları son dönemde bacağına vurmaya başladı.

Ağrıları nedeniyle yürümekte de güçlük çeken Yavuz, tedavi için başvurduğu Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine yönlendirildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda yapılan muayene ve görüntüleme sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından Yavuz'un ameliyat edilmesine karar verildi.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Demirci tarafından gerçekleştirilen operasyonda Yavuz'a, "Unilateral Biportal Endoskopik Lomber Diskektomi" olarak adlandırılan kapalı bel fıtığı ameliyatı uygulandı.

Yaklaşık 4 saat sonra ayağa kaldırılan Yavuz, herhangi bir ağrı hissetmeden yürümeye başladı.

"Endoskopik bel fıtığı cerrahisi teknikleri Türkiye'de ve dünyada yaygınlaştı"

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Demirci, AA muhabirine, uzun süre medikal tedavi gören Yavuz'un şikayetlerinin geçmemesi üzerine kendilerine başvurduğunu söyledi.

Bel fıtığının toplumda ve dünyada sık görülen omurga problemi olduğunu belirten Demirci, hastalığın genellikle belden bacağa yayılan ağrı, güç veya his kaybı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti.

Demirci, tedavi yöntemine karar verirken hastanın şikayetleri, nörolojik muayene bulguları ve radyolojik görüntüleme sonuçlarını birlikte değerlendirdiklerini aktardı.

Her bel fıtığının ameliyat gerektirmediğine dikkati çeken Demirci, birçok hastanın ilaç tedavisi, istirahat, fizik tedavi ve diğer konservatif yöntemlerle tedavi edilebildiğini kaydetti.

Demirci, ilerleyici güç kaybı bulunan veya yeterli medikal tedaviye rağmen ağrıları geçmeyen hastalarda ise cerrahi tedavi seçeneklerinin değerlendirildiğini dile getirdi.

Son yıllarda endoskopik bel fıtığı cerrahisi tekniklerinin Türkiye'de ve dünyada yaygınlaştığını belirten Demirci, Yavuz'un MR görüntülerinin değerlendirilmesinin ardından kapalı ameliyat için uygun olduğuna karar verdiklerini söyledi.

"Hastamızı ameliyattan 4 saat sonra yürütebildik"

Demirci, hastanın da yöntemi kabul etmesi üzerine operasyonun gerçekleştirildiğini aktararak, "Hastamızı ameliyattan 4 saat sonra yürütebildik. Bu normalde diğer hastalarımızda biraz daha güç olabilmekte." dedi.

Kapalı bel fıtığı ameliyatının avantajlarına dikkati çeken Demirci, bu tür ameliyatlarda kas ve cerrahi travmanın daha az olması nedeniyle hastaların operasyon sonrasında daha az bel ağrısı yaşadığını kaydetti.

Demirci, bu tekniğin her hastaya uygulanamadığını vurgulayarak, hastaların MR bulgularının yönteme uygun olması gerektiğini aktardı.

"Keşke daha önce ameliyat olsaydım"

Bahattin Yavuz da yaklaşık 15 yıldır bel ağrısı çektiğini, son bir ayda ağrılarının şiddetlenerek bacağına yayıldığını anlattı.

İlk olarak başvurduğu Gümüşhane Devlet Hastanesinde çekilen MR'ın ardından bel fıtığının ilerlediğini ve ameliyat olması gerektiğini öğrendiğini belirten Yavuz, yürümekte ciddi güçlük çektiğini söyledi.

Yavuz, Mehmet Ali Demirci'nin kendisine kapalı ameliyat yapılabileceğini ve operasyondan korkmaması gerektiğini söylediğini aktararak, yöntemi kabul ettiğini anlattı.

Ameliyatın ardından herhangi bir ağrısının kalmadığına dikkati çeken Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yürümemde, yatmamda, kalkmamda hiçbir sıkıntım yok. Yürüyebiliyorum. Ağrım, sızım yok. Ameliyattan yaklaşık 4 saat sonra ayağa kalktım. Hiçbir problemim yok. Keşke daha önce ameliyat olsaydım, 10-15 yıl beklemeseydim."

Kaynak: AA
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