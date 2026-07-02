Gebze Ticaret Odasından iş dünyasına yönelik 'kalp sağlığı' söyleşisi

Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından düzenlenen "İş Hayatında Kalp Sağlığı" konulu söyleşide iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, modern iş yaşamının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ve hastalıklardan korunma yollarını anlattı.

Gebze Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen programa; iş insanları, oda üyeleri, kamu kurumu temsilcileri ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, iş dünyasının yalnızca ekonomik başarıya değil, insan sağlığını önceleyen bir bakış açısına da ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Yoğun çalışma temposu, stres ve hareketsiz yaşamın iş hayatının kaçınılmaz gerçekleri arasında yer aldığına işaret eden Aslantaş, "Üretim, yatırım ve büyüme hedefleri elbette büyük önem taşıyor. Ancak bütün bunların temelinde sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum yer alıyor. Sağlığını kaybeden bir insanın sahip olduğu hiçbir başarının anlamı kalmıyor. İş hayatında verimliliğin, sürdürülebilir başarının ve güçlü ekonominin en önemli unsurlarından biri, çalışanların ve iş insanlarının sağlığını koruyabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Aslantaş, GTO olarak yalnızca ticareti geliştiren bir kurum olmayı değil, üyelerinin yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal sorumluluk odaklı projeler üretmeyi de önemsediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Sönmez risk faktörlerini anlattı

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise katılımcılara kalp ve damar hastalıklarının risk faktörleri, iş yaşamında stres yönetimi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemi hakkında bilgiler verdi.

Özellikle yoğun iş temposuna sahip bireylerin uyku düzenlerine dikkat etmeleri ve rutin sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiği uyarısında bulunan Sönmez, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yaptı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren programda, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Çağrı Solak tarafından Prof. Dr. Sönmez'e günün anısına hediye takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı