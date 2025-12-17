Haberler

Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyayı alarma geçiren mutasyona uğramış H3N2 grip virüsü Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Milyonları endişeye sevk eden gelişme için Sağlık Bakanlığından beklenen açıklama geldi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol "Bu varyant ülkemiz için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bu varyant doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü" dedi. Demirkol vatandaşlara kritik uyarılarda da bulundu.

  • H3N2 virüsünün K varyantı Türkiye'de şu anda herhangi bir tehlike arz etmiyor.
  • Türkiye'de tüm grip vakaları anlık olarak takip ediliyor.
  • Grip sezonunda vakalarda artış görülüyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, kamuoyunda "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantı ve Türkiye'deki grip vakalarının seyrine ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye'de her yıl olduğu gibi ekim ayında başlayıp mayısa kadar devam eden bir grip sezonunun yaşandığına, havaların soğumasıyla grip vakalarında da artış görüldüğüne dikkati çeken Demirkol, "Havaların soğumasıyla vatandaşlarımızda bununla ilgili bir endişe oluyor. Çevrelerinde, iş ortamlarında, çocuklarının okullarında gribin fazlaca görülmesine bağlı olarak bulaşıcılığın da getirmiş olduğu bir durumla birlikte vakalarımızda artış görüyoruz" ifadelerini kullandı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak bu dönemlerde bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Demirkol, bu dönemlerde influenza yani gribe sebep olan virüsün tüm dünyada olduğu gibi arttığını söyledi.

"DOĞAL OLARAK BEKLEDİĞİMİZ BİR DÖNEM VARYANTI"

Mutasyona uğramış H3N2 virüsünün Avustralya'da başlayıp Avrupa'ya yayılan bir çeşit grip virüsü olduğunu, bunun K varyantının son dönemde Avrupa'da görüldüğünü anlatan Demirkol, söz konusu varyantın çok yoğun bir şekilde gribal enfeksiyonun artmasına sebep olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Demirkol, "Ülkemizde bununla ilgili net bir şekilde şunu söyleyebiliriz, bu varyant yani H3N2 varyantı onun da K tipi ülkemizde çok şükür şu anda herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bu varyant doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü. Bu sene de bu varyanta uğrayarak dünyada etkili olmaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"GRİPTEN KORUNMAK İÇİN HİJYEN KURALLARINI İHMAL ETMEYİN"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, gripten korunmak için klasik önlemlerin önemine dikkati çekerek, özellikle yaşlıların kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini söyledi. Gribal belirtileri olan kişilerin kalabalık alanlara girmemesi, bol sıvı tüketmesi ve mümkünse evde istirahat etmesi gerektiğini belirten Demirkol, "Özellikle gribal bulgular olduğunda kalabalık ortamlara hastalarımızın girmemesini, bol su tüketmelerini, hastalık dönemlerinde bulaşıcılığı azaltmak için de mümkünse evden çıkmamayı, istirahat etmeyi öneriyoruz. Hijyen, el yıkama, toplu ortamlarda bulunduktan sonra hijyen şartlarının tekrar sağlanması da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Demirkol, Türkiye'de tüm grip vakalarının anlık olarak takip edildiğini ifade ederek, "Endişe oluşturacak bir seviyeye gelmeden grip sezonunu atlatmayı da ümit ediyoruz. Ülkemizde bu mutasyon şu anda bizim için endişeleneceğimiz seviyede değil. Tüm grip vakaları anlık takip ediliyor. Vatandaşlarımızın bu anlamda bize güvenmelerini içlerinin rahat etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu

Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu

Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Trump'tan 'yabancı terör örgütü' olarak tanıdıkları ülkeye açık tehdit: Büyük şok yaşayacaklar

Ülke tamamen kuşatıldı: Hiç görmedikleri bir şok yaşayacaklar
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası hayatını kaybetti

İsmail Çipe'nin acı günü
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye Livakovic için teklif

Livakovic hakkında yeni gelişme! Bir saniye bile durmayacak
title