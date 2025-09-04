Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Ebola benzeri belirtiler gösteren 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle yeni bir salgın endişesi başladı. Uzmanlar, vakaların ölümcül Marburg virüsüne işaret ettiğini değerlendirirken, aynı bölgede hızla yayılan kolera salgını da uluslararası sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi.

ÖNCE EBOLA'DAN ŞÜPHELENİLDİ, ÖRNEKLE MARBURG'U İŞARET ETTİ

Vakalar, ülkenin güneybatısında yer alan Kasai bölgesine bağlı Mweka kentinde tespit edildi. Yüksek ateş, iç kanama ve şiddetli halsizlik gibi semptomlarla hastaneye kaldırılan 8 kişi, kısa sürede hayatını kaybetti. Önce Ebola şüphesiyle incelemeye alınan vakalar, laboratuvara gönderilen örneklerin ardından Marburg virüsü olasılığıyla değerlendirilmeye başlandı.

GÖZ VE BURUN KANAMASI İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Ebola ile aynı aileye mensup olan Marburg virüsü, bulaştığı kişilerde ciddi iç kanamalara yol açıyor. Özellikle göz ve burun kanamaları ile kendini gösteren hastalık, halk arasında "gözden kanama hastalığı" olarak anılmaya başladı. Yüksek bulaşıcılık ve ölüm oranı nedeniyle bölge halkında büyük panik yaşanıyor.

KOLERA SALGINI DA YAYILIYOR

Marburg şüphesinin yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bölgedeki kolera vakalarında da ciddi artış yaşandığını açıkladı. 2025 yılı içerisinde dünya genelinde 31 ülkede bildirilen kolera vaka sayısı 400 bini aşarken, 5 bine yakın can kaybı yaşandı. En çok etkilenen ülkeler arasında Çad, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Sudan yer alıyor. DSÖ, bu ülkelerde koleraya bağlı ölüm oranlarının yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

SALGIN SINIRLARI AŞABİLİR

Uzmanlar, bölgedeki çatışmalar, kitlesel göç hareketleri, hijyen eksikliği ve temiz suya erişim zorluklarının salgınların yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor. DSÖ, mevcut şartlar altında hem Marburg hem de kolera vakalarının uluslararası boyut kazanabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'DEN ACİL MÜDAHALE ÖNERİSİ

Her ne kadar şu an için bölgeye yönelik herhangi bir seyahat yasağı uygulanmasa da, sağlık yetkilileri söz konusu ülkelere seyahat edecek kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. DSÖ ise salgınların kontrol altına alınabilmesi için şu acil müdahale adımlarını önerdi: