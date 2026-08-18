Göz Tansiyonunu “Normaldir” Diyerek Geçiştirmeyin

Televizyon izlerken görüntünün eskisi kadar rahat olmadığını fark etmek, araç kullanırken çevredeki detayları daha geç seçmek, kalabalık bir ortamda yan taraftaki kişileri fark etmekte zorlanmak…

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu açıklıyor. Özellikle yaş ilerledikçe bu tür değişiklikler çoğu zaman “Yaştandır, normaldir” denilerek geçiştirilebiliyor. Oysa görmedeki bazı değişikliklerin arkasında göz tansiyonu, yani glokom bulunabilir.

Glokomu önemli hale getiren ise çoğu zaman ağrıya veya belirgin bir şikâyete neden olmadan ilerleyebilmesidir.

Göz tansiyonu günlük hayatı nasıl etkileyebilir?

Glokom ilerledikçe kişinin özellikle çevresel görmesinde kayıplar oluşabilir. Ancak bu değişim yavaş gerçekleştiği için kişi başlangıçta durumun farkına varmayabilir.

İlerleyen dönemlerde;

Yan taraftan gelen bir aracı veya yayayı geç fark etmek,

Merdiven ve basamaklarda zorlanmak,

Kalabalık ortamlarda çevredeki detayları seçmekte güçlük çekmek,

Ev içerisinde eşyalara çarpmak,

Araç kullanırken çevre kontrolünde zorlanmak

gibi günlük yaşamı etkileyebilecek durumlar ortaya çıkabilir.

Sorun şu ki kişi görmesindeki değişime zaman içerisinde alışabilir ve bunu bir hastalık belirtisi olarak değerlendirmeyebilir.

“İyi görüyorum” demek her zaman yeterli değil

Glokomda kişi karşısındaki bir nesneyi veya yazıyı görmeye devam ederken çevresel görmesinde kayıplar başlayabilir. Bu nedenle “Ben iyi görüyorum” düşüncesi tek başına gözlerin sağlıklı olduğunu göstermeyebilir.

Göz tansiyonunun yalnızca ağrı olduğunda ortaya çıkan bir hastalık olduğu düşüncesi de doğru değildir. Çoğu kişide belirgin bir ağrı veya başka bir erken uyarı olmadan ilerleyebilir.

Bu nedenle görmedeki değişiklikleri yaşın doğal sonucu kabul ederek geçiştirmemek gerekir.

Kaybedilen görme geri gelmeyebilir

Glokomda erken teşhisin öneminin temel nedeni budur. Görme sinirinde oluşan kalıcı hasarın sonradan geri döndürülmesi mümkün olmayabilir.

Tedavide amaç, hastalığı mümkün olduğunca erken belirlemek ve mevcut görmeyi korumaktır. Hastanın durumuna göre göz damlaları, lazer uygulamaları veya cerrahi yöntemler değerlendirilebilir.

Ancak tedavinin hangi yöntemle yapılacağından önce hastalığın zamanında fark edilmesi gerekir.

Kontrol için belirti beklemeyin

Özellikle ailesinde göz tansiyonu bulunanların, 40 yaş üzerindeki kişilerin ve glokom açısından risk taşıyan bireylerin düzenli göz muayenelerini ihmal etmemesi önemlidir.

Göz tansiyonunuz varsa tedavinizi ve kontrollerinizi, “Şu anda bir şikâyetim yok” düşüncesiyle bırakmamalısınız.

Çünkü glokom kendisini her zaman hissettirmeyebilir.

Görmenizde yaşadığınız değişiklikleri normalleştirmek yerine nedenini araştırmak, yıllar sonraki görme kaliteniz açısından önemli bir fark yaratabilir.