Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Ekrem Karakaya vefatının birinci yıldönümünde, 7 yıl görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dualarla anıldı.

Görevi başında katledilen doktor Ekrem Karakaya, Karabük'te anıldı

KARABÜK Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Ekrem Karakaya vefatının birinci yıldönümünde, 7 yıl görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dualarla anıldı.

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yaptığı sırada katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, vefatının birinci yıldönümünde unutulmadı. 7 yıl Karabük'te görev yapan Karakaya için sağlık çalışanları tarafından anma programı düzenlendi. Hastanenin idare bölümünde düzenlenen anma töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, çok üzgün olduklarını belirterek, "Onunla ilgili haberleri açtım. Haberlerin birkaç tanesini okuduğumda gözlerim doldu. Gerçekten insan hayatı için yıllarca emek verip bu mesleğe adım atmış. Ondan sonrada hiç kimsenin kalbini kırmadan hizmet vermiş birinin görevi başında hem de sağlık camiasını yakından tanıyan biri tarafından şehit edilmesi gerçekten kelimelerle anlatılmaz bir acı" diye konuştu.

Konuşma sırasında bazı sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamazken, program Karakaya için yapılan dua ile son buldu.