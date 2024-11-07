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Gönüllü Gençlerden Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği

Gönüllü Gençlerden Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği
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Aydın'da gönüllü gençler, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde lösemi tedavisi gören çocuklara moral vermek için etkinlik düzenledi. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yapılan etkinlikte çocuklara balon ve oyuncaklar hediye edildi, palyaçolarla mini gösteriler yapıldı.

Aydın'da gönüllü gençler, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde lösemi tedavisi gören çocuklara moral için etkinlik düzenlendi.

Aydın Gençlik Merkezi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Topluluğu üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ziyaret ettikleri çocuklara balon ve çeşitli oyuncaklar hediye ederek eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Gönüllülerden Ayşe İlke Kaya, çocukları mutlu etmek ve özel olduklarını hissettirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Her zaman çocukların yanında olacaklarını ifade eden Kaya, "Umarım yaptığımız etkinliğin çocuklarımız üzerinde olumlu etkisi olur. Gönüllü gençlerimiz palyaço ve kostümler giyerek çocuk onkoloji servisinin koridorlarında yaptıkları mini etkinliklerle çocuklarımızın tebessüm etmelerine vesile oldular." dedi.

Betül Pirol ise çocukların mutluluğuna şahit olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Sağlık
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