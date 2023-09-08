Van'ın Gürpınar ilçesinde daha önce anjiyo olan hasta, göğüs ağrısı şikayeti üzerine helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göğüs ağrısı olan hasta için helikopter havalandı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde daha önce anjiyo olan hasta, göğüs ağrısı şikayeti üzerine helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Oğuldamı köyünden yaşayan 46 yaşındaki Salih Bayhan, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Daha önce anjiyo olan ve göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Bayhan için hemen kara ve hava ambulansları görevlendirildi. Olay yerinden helikopter ambulansın inebileceği alana kara ambulansıyla taşınan Bayhan, helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.