Glokom Hastalığına Dikkat Çekildi

OP. Dr. Sinan Bulut, " Glokom, sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Pek çok hasta görmesinde belirgin bir sorun hissetmeden uzun süre bu hastalıkla yaşayabilir. Ancak düzenli göz muayeneleri yapılmadığında, oluşan hasar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilir" dedi.

Dünya Glokom Haftası kapsamında, Sakarya'da bulunan Özel Adatıp Hastanesi'nin Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Bulut, glokomun toplumda yeterince fark edilmediğini ve çoğu hastada belirti vermeden ilerleyerek ciddi görme kayıplarına neden olabildiğini belirtti. Glokomun, göz içi basıncının artmasına bağlı olarak görme sinirinde kalıcı hasara yol açabilen kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Bulut, erken tanının hastalığın seyrini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Glokom, sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Pek çok hasta görmesinde belirgin bir sorun hissetmeden uzun süre bu hastalıkla yaşayabilir. Ancak düzenli göz muayeneleri yapılmadığında, oluşan hasar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilir" dedi.

Düzenli göz kontrollerinin yalnızca şikayet oluştuğunda değil, koruyucu sağlık anlayışıyla yapılması gerektiğini belirten Bulut, özellikle risk grubundaki bireylerin daha yakından izlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Ailesinde glokom öyküsü bulunan kişiler, ileri yaş grupları, diyabet hastaları ve uzun süre kortizon kullanan bireyler için düzenli takip büyük önem taşır. Göz içi basınç ölçümü ve detaylı muayeneler erken tanıda etkili yöntemlerdir" diye konuştu.

Glokomun kontrol altına alınabilen ancak ihmal edildiğinde ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık olduğunu dile getiren Bulut, erken dönemde yapılan değerlendirmelerin görme fonksiyonunun korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı