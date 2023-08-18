Giresun Sağlık Müdürü Hastane İncelemelerinde Bulundu

Giresun Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Başhekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı'dan hastanedeki son duruma ilişkin bilgi alan Bulut, daha sonra hastalar ve yakınlarıyla da görüşerek sorun ve taleplerini dinledi. Bulut'a ziyareti sırasında, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Yılmaz ile İdari ve Mali İşler Müdürü Murat Turan da eşlik etti.