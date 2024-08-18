Giresun'dan Ankara'ya Kalp Grefti Taşındı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'dan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçakla taşınan kalp greftinin Ankara'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Giresun'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.