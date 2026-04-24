Gercüş'te sağlık ekiplerinden köy köy "aşı" seferberliği

Gercüş'te sağlık ekiplerinden köy köy 'aşı' seferberliği
Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlık ekipleri kapı kapı gezerek çocukların bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlık ekipleri kapı kapı gezerek çocukların bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

"Aşı Haftası" kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen Toplum Sağlığı Merkezi doktor ve hemşireleri, kapı kapı gezerek çocukların bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aşılamanın önemine dikkat çeken Hemşire Gülistan Ülker, "Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza yerinde hizmet götürüyoruz. Bakanlığımızın yayınladığı aşı uygulama takvimine sadık kalarak, ulusal kampanya dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bağışıklığı sağlayarak çocuklarımızı komplikasyonlardan ve ciddi hastalıklardan korumak" dedi.

Ülker, geçmişte aşı yetersizliği nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerine ve kalıcı hastalıklara değindi. Ülker, "Eskiden bu imkanlar yokken çocuklar çok ağır hastalıklar geçiriyor, hatta hayatını kaybedebiliyordu. Bugün ise kızamık ve çocuk felci gibi ciddi risklere karşı koruma sağlıyoruz. Çocuklarımızın hasta olmaması ve sağlıklı büyümeleri için buradayız" diye konuştu.

Sağlık hizmetinin ayaklarına kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri ve veliler, uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti. Devletin sunduğu bu hizmetin çok kıymetli olduğunu belirten vatandaşlar, "Hocalarımız kapımıza kadar gelip çocuklarımızın sağlığıyla ilgileniyor. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek memnuniyetlerini ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

