Gelibolu'da Ücretsiz Meme Kanseri Tarama Hizmeti

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, ağustos ayında meme kanseriyle mücadele kapsamında ücretsiz tarama hizmeti sunacak.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, ağustos ayında 40-69 yaş arasındaki kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurarak ücretsiz meme kanseri taramasından faydalanabileceklerini bildirdi.

Erken teşhisin hayat kurtardığına dikkati çeken İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Okan Deniz, "Vatandaşlarımızı bunun bilincinde olması yönünde sürekli uyarıyoruz. Bu nedenle belirtilen yaş grubundaki kadınların randevu alarak ücretsiz olan bu tarama hizmetinden yararlanmalarını istiyoruz." dedi.