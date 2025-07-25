Gelibolu'da Ücretsiz Meme Kanseri Tarama Hizmeti

Gelibolu'da Ücretsiz Meme Kanseri Tarama Hizmeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, ağustos ayında 40-69 yaş arasındaki kadınlar için ücretsiz meme kanseri tarama hizmeti sunacak. İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Okan Deniz, erken teşhisin önemine dikkat çekerek kadınları randevu almaya çağırdı.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, ağustos ayında meme kanseriyle mücadele kapsamında ücretsiz tarama hizmeti sunacak.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, ağustos ayında 40-69 yaş arasındaki kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurarak ücretsiz meme kanseri taramasından faydalanabileceklerini bildirdi.

Erken teşhisin hayat kurtardığına dikkati çeken İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Okan Deniz, "Vatandaşlarımızı bunun bilincinde olması yönünde sürekli uyarıyoruz. Bu nedenle belirtilen yaş grubundaki kadınların randevu alarak ücretsiz olan bu tarama hizmetinden yararlanmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

İki ilimiz afet bölgesi ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.