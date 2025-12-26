Gelibolu'da 417 kadına kanser taraması yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 417 kadına kanseri taraması gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aralık ayı programı kapsamında Gelibolu'ya gönderilen mamografi tırı, 24 günde 417 kadına meme kanseri taraması gerçekleştirdi.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlanan tır, 15 Ocak'a adar hizmet verecek.

Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Şevket Girgin, yaptığı açıklamada, vatandaşların İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak, telefonla randevu alarak ya da aile hekimleri aracılığıyla mamografi çekimi talep edebileceklerini söyledi.

Tarama programının 40-69 yaş arası kadınlara yönelik olduğunu belirten Girgin, "Meme kanseri taraması bu yaş grubundaki kadınlar için 2 yılda bir ücretsiz olarak uygulanmaktadır." dedi.