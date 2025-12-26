Haberler

Gelibolu'da 417 kadına kanser taraması yapıldı

Gelibolu'da 417 kadına kanser taraması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 417 kadına kanseri taraması gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 417 kadına kanseri taraması gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aralık ayı programı kapsamında Gelibolu'ya gönderilen mamografi tırı, 24 günde 417 kadına meme kanseri taraması gerçekleştirdi.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlanan tır, 15 Ocak'a adar hizmet verecek.

Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Şevket Girgin, yaptığı açıklamada, vatandaşların İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak, telefonla randevu alarak ya da aile hekimleri aracılığıyla mamografi çekimi talep edebileceklerini söyledi.

Tarama programının 40-69 yaş arası kadınlara yönelik olduğunu belirten Girgin, "Meme kanseri taraması bu yaş grubundaki kadınlar için 2 yılda bir ücretsiz olarak uygulanmaktadır." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı