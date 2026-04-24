Geleceğin ilk müdahale ekipleri Kavaklıdere'de yetişiyor

Afet ve acil durumlarda saniyelerin ne kadar kıymetli olduğu bilinciyle hareket eden sağlık Muğla İl Müdürlüğü '2026 Gençlik Yılı' vizyonu kapsamında öğrencilere yönelik stratejik bir eğitim programını başarıyla tamamladı.

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Mülkiyet Koruma Bölümü öğrencileri bir araya geldi. Eğitim, gençlerin mesleki hayatlarında karşılaşabilecekleri zorlu senaryolara karşı bugünden hazır olmalarını sağlamak amacıyla titizlikle planlandı. Eğitim programı boyunca öğrencilere; afet, kaza ve ani gelişen acil durumlarda yaralılara profesyonel müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcıların; Hızlı ve doğru karar verme yetkisi, Etkili müdahale teknikleri, Kritik anlarda soğukkanlılıklarını koruma becerileri, uzman eğitmenler eşliğinde geliştirilerek, bilgi ve becerilerinin en üst seviyeye çıkarılması hedeflendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
