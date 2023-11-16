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Gazze'den Türkiye'ye kanser hastaları ve refakatçileri getirildi

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan uçaklar, Türkiye'ye geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastaların transferi için Mısır'da yoğun görüşmeler yaptı.