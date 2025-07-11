Gazze'deki Skleroderma Hastası Hala'nın Durumu Ciddi

Gazze'de Skleroderma hastası 4 yaşındaki Hala Henadi'nin sağlık durumu, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve yurt dışına çıkıp tedavi olamaması nedeniyle her gün daha da kötüye gidiyor.

İsrail'in 21 aydır sürdürdüğü soykırım, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Sağlık ve eğitim sistemleri ile alt ve üstyapı tahrip edilerek Gazze yaşanılacak bir yer olmaktan çıkarıldı.

İsrail'in mart başından bu yana uyguladığı sıkı abluka ise geride kalanların hayatını karartan bir kabusa döndü. Daracık bir coğrafyaya sıkıştırılan, açlığa ve susuzluğa mahkum edilen, tedavi imkanları ellerinden alınan Filistinliler hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin haziran ayı verileri, bu mücadelede verilen kayıpların büyüklüğünü ortaya koydu. Zira 66 çocuk yetersiz beslenme sonucu, 800 üzerinde hasta ise dışarı çıkıp tedavi olamadıkları için hayatını kaybetti.

Hastalık ve yetersiz beslenme Hala'yı yatağa mahkum etti

Sklerodermaya yakalanan Filistinli Hala da bu kabusu yaşayan çocuklardan biri. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden Han Yunus'un Mevasi bölgesine göç eden ailesiyle çadırda yaşayan Hala'nın durumu hızla kötüleşiyor.

Annesi Yasemin Henadi'nin gösterdiği eski fotoğraflarından güzel ve hayat dolu bir çocuk olduğu anlaşılan Hala şimdilerde, hastalığı sebebiyle parmak uçlarında kan akışı kesildiği için renk değişiklikleri, ciltte sertleşme, kalınlaşma, diş kaybı, yutma güçlüğü gibi tüm vücudunu etkileyen sorunlar yaşıyor.

Hala, şırıngayla beslendiği için ayakta duracak gücü bulamıyor, ayağa kalktığında ise bedenini taşıyamadığı için iki büklüm bir şekilde annesine yaslanma ihtiyacı duyuyor.

Yaşadığı koşullar hastalığı tetikliyor

Anne Yasemin, kızının tedavisi için tüm hastaneleri dolandıklarını ancak bu hastalığın Gazze'de tedavisinin olmadığını söyledi.

Çadır hayatının kızının sağlığını olumuz etkilediğini belirten Filistinli anne, "Çadırda hayat, saunada yaşamak gibi bir şey. Hala bu sıcağa dayanamıyor, bütün gün bedenini suyla ıslatıp serinletmeye çalışıyorum. Çadırda yaşam büyükler için bile zor, hasta çocuklar buna nasıl dayansın." dedi.

Yasemin, yetersiz beslenme, kötü yaşam koşulları ve tedavi imkanının olmaması nedeniyle kızının her gün biraz daha gözlerinin önünde eridiğini ve onu kaybetmekten korktuğunu vurguladı.

"Hala'nın hastalığı sebebiyle çektiği sıkıntıları hafifletecek hiçbir şeyimiz yok. Bu çocuk, çadırda çok işkence çekiyor. Sürekli yatıyor, ayağa kalkamıyor yani sözün kısası yavaş yavaş ölüyor." diyen anne Yasemin, hasta çocuğuna derman olamamaktan ötürü yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.