Haberler

Gazze'de tedavi olamayan çocuklar, hastane köşelerinde ölümle pençeleşiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki hastaneler, ateşkes anlaşmasına rağmen insanî yardımların yetersizliğinden ve sağlık hizmetlerinin olmamasından dolayı hasta çocuklarla dolup taşıyor. Tedavi olamayan çocuklar ve ailelerinin yaşadığı dram gözler önüne seriliyor.

Gazze'deki hastaneler, yaklaşık 2,5 ay önce imzalanan ateşkes anlaşmasının "sınırların açılmasını, ilaç ve gıda yardımlarının girişini" öngörmesine rağmen tedavi olamayan çocuklarla dolup taşıyor.

İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması uyarınca Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, sınır kapılarını açması, saldırıları tamamen durdurması ve "Sarı Hat"a çekilmesi gerekiyordu.

Belirlenen sınırlara çekilen İsrail ordusu, sonrasında sürekli bu hattı genişletti. Üstelik Filistinlilere saldırmaya da devam etti. Ateşkes sonrasında yaşanan bu saldırılarda 414 Filistinli hayatını kaybederken, 1142'si yaralandı.

Sınır kapıları açılmadığı gibi insani yardımlar da hiçbir zaman üzerinde anlaşılan sayıya ulaşmadı. Hal böyle olunca 2 yıldır soykırımın durmasını ve Gazze dışında tedavi olmayı ya da ihtiyaç duydukları ilaca ulaşmayı bekleyen binlerce Filistinlinin hayali gerçekleşmedi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi çocuk bölümü, yaşanan bu ilaç sıkıntısı nedeniyle ebeveynlerinin gözlerinin önünde acı çeken ve ölümle mücadele eden çocuklarla dolu.

Ateşkesle birlikte bu manzaranın değişmesi bekleniyordu ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme olmadı.

Ölümü gözleriyle gören küçük kıza kanser teşhisi kondu

Filistinli 5 yaşındaki Elin Ebu Heddaf, Nasır Hastanesinde tedavi gören çocuklardan sadece biri.

Elin'in babası Eyser Ebu Heddaf, 23 Ağustos 2025'te eşini ve 2,5 yaşındaki kızı Süha'yı İsrail'in düzenlediği saldırıda kaybettiğini söyledi.

Acılı baba kızı Elin'in annesi ve kız kardeşinin ölümüne tanık olduğunu ve sonrasında da büyük bir travma yaşadığını aktardı.

Annesi öldükten sonra kızının hasta olduğunu öğrendiklerini ifade eden baba Eyser, "Kızım böbrek kanseri. Aorta damarı ile göğsünde de bir kitle var. Böbreklerinden acil ameliyata alındı. Böbreklerindeki baskıyı azaltmak için iki tane dren taktılar. Bu da hastalığının ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Gazze'deki hiçbir hastanede tedavi imkanı olmadığı için dışarı çıkışına onay verilmesini bekliyoruz." diyerek kızının tedavisi için çağrıda bulundu.

İlaç sıkıntısı nedeniyle durumu ağırlaştı

Nasır Hastanesinde karaciğer büyümesi semptomları gözlemlenen ve ancak oksijen tüpleriyle nefes alabilen çocuk sayısı da çok fazla.

Nefes alıp doyamayan, karınları aşırı şişkin, sürekli damar yolu açıldığı için kollarında morluklar olan bu çocuklardan biri ise Lana Zurub.

Kızına fanconi sendromu (böbrekteki süzme tüplerinin bozulması sonucu emilimin düzgün yapılamamasıyla seyreden nadir bir hastalık) teşhisi konduğunu aktaran Hedil Zurub, kızının durumunun, saldırılar başladığında yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle ağırlaştığını belirtti.

Erkek çocuğunda da aynı hastalığın olduğunu ve soykırım sürecinde ilaç sıkıntısı ve sağlıksız gıdalar nedeniyle onu kaybettiğini anlatan anne, "Lana 2,5 aydır hastanede. Karaciğeri ve dalağı büyüdü ve artık hipoksi (oksijen düşüklüğü) sorunu yaşıyor." dedi.

Kızının dışarda tedavi için 1,5 yıldır beklediklerini ama şu ana kadar hiçbir cevap alamadıklarını kaydeden Hedil, "Sınır kapısının açılması ve bu sorunumuzun çözülmesini temenni ediyorum. Oğlumu kaybettiğim gibi kızımı da kaybetmekten korkuyorum." diye konuştu.

Ateşkes varken saldırıya uğradı ve yatağa bağımlı hale geldi

Hastanede başka bir yatakta ise 13 Aralık 2025'te, yani ateşkes sonrasında Mevasi bölgesinde bir İsrail botundan açılan ateş sonucu yaralanan 4,5 yaşındaki Cinan Ebu Amra yatıyor.

Cinan'ın babası Tamir Ebu Amra, saldırıyla kızının sırtının kan içinde kaldığını, Kızılhaç tarafından yapılan tetkik sonucu kalp ve ciğerlerinin çevresinde kanama olduğunun anlaşıldığını ve dren takıldığını söyledi.

Kızını daha sonra Nasır Hastanesine naklettiklerini dile getiren baba, çekilen tomografi sonucu omuriliğinde kırık olduğunun anlaşıldığını aktardı.

"4,5 yaşındaki bu çocuğun günahı ne. Ateşkes yapılmışken ve üstelik güvenli olduğu söylenen bir yerde bu saldırıya uğradı." diyen baba Tamir, kızının dışarda tedavi olması için ilgili makamlara çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Sağlık
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın