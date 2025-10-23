Haberler

Gazze'de İlk Tıbbi Tahliye Gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkes sonrası 41 kritik durumdaki hastanın tıbbi tahliye edildiğini açıkladı. Ancak hala 15 bin hasta Gazze dışına çıkmak için onay bekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini ve 41 kritik durumdaki hastanın tedavi için başka ülkelere gönderildiğini açıkladı. Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün 41 kritik durumdaki hasta ve 145 refakatçinin Gazze'den tıbbi tahliyesine öncülük ettiğini belirtti. Ghebreyesus, "Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tıbbi bakım almak için onay bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
