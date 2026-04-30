Gazipaşa Devlet hastanesinde personele temel yaşam desteği eğitimi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hizmet veren Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik "Temel Yaşam Desteği (CPR)" eğitimi düzenlendi. Acil durumlarda hayati öneme sahip müdahalelerin doğru ve hızlı şekilde uygulanmasını amaçlayan eğitim programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında kalp durması (kardiyak arrest) gibi kritik durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler detaylı şekilde ele alındı. Uzman eğitmenler tarafından verilen programda, doğru kalp masajı teknikleri, suni solunum uygulamaları ve erken müdahalenin önemi vurgulandı.

Uygulamalı eğitimle beceriler geliştirildi

Teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de yer verilen programda, sağlık çalışanları maketler üzerinde birebir pratik yaptı. Gerçek olay senaryoları üzerinden gerçekleştirilen tatbikatlarla personelin müdahale reflekslerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Acil durumlara hazırlık güçleniyor

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtilerek, sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güncel tutulmasının önemine dikkat çekildi. Eğitimlerle birlikte acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı