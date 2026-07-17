Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim görevine başladı
Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Op. Dr. Ali Gök, görevi Dr. Adil Çelik'ten devralarak mesaisine başladı.
Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Gök, görevine başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Op. Dr. Ali Gök, görev süresi sona eren Dr. Adil Çelik'ten görevi devralarak mesaisine başladı.
Göreve başlamasının ardından hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Gök, hastanedeki ilk mesaisini gerçekleştirdi.
Başhekimlik görevindeki değişimle birlikte Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yeni yönetim dönemi başlamış oldu. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı