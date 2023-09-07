Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Sağlık Çalışanına Bıçaklı Saldırı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddete karşı yasa teklifinin bir an önce yasalaştırılması çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanına yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin; "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık çalışanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği, hükümete sağlıkta şiddete karşı sundukları teklifin bir an önce yasalaştırılması çağrısı yaptı. TTB'nin açıklaması şöyle:

"Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz."