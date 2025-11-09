Haberler

Gaziantep Üniversitesi'nde Gebe Okulu Kuruldu

Gaziantep Üniversitesi'nde Gebe Okulu Kuruldu
Güncelleme:
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, anne adaylarını doğum öncesi ve sonrasında bilinçli bir şekilde hazırlamak amacıyla 'Gebe Okulu'nu açtı. Ücretsiz katılım sağlayan okul, normal doğumun faydalarını vurgularken, anne adaylarının gebelik dönemini daha güvenli ve huzurlu geçirmelerini hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde anne adaylarını doğum öncesi ve sonrasına hazırlamak amacıyla "Gebe Okulu" kuruldu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, gebelik okulu, normal doğumun faydalarını anlatmak ve gebelik sürecinde annelere rehberlik etmek amacıyla kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Gebe Okulu Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çetin, okulun gebeliği yalnızca tıbbi bir süreç olarak değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak ele aldığını ve katılımın ücretsiz olduğunu söyledi.

Çetin, amaçlarının anne adaylarımızın gebelik dönemini daha bilinçli, güvenli ve huzurlu geçirmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada yalnızca doğuma değil, sağlıklı annelik bilincine de odaklanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı nesillerin temeli bilinçli annelikle atılır."

Okula katılan anne adayı Meral Duygu Aksu 25 haftalık hamile olduğunu, burada faydalı bilgiler öğrendiğini ifade etti.

