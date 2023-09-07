Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçakla yaralandı
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin hastanede bıçaklı saldırısına uğradı. Yıldız, karnından ve kafasından bıçak darbesi aldı ve ameliyata alındı. Şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sağlık