Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçakla yaralandı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin hastanede bıçaklı saldırısına uğradı. Yıldız, karnından ve kafasından bıçak darbesi aldı ve ameliyata alındı. Şüpheli gözaltına alındı.