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55 yıl sonra rahat yürümeye başladı

55 yıl sonra rahat yürümeye başladı
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65 yaşındaki Sultan Kazak'ın doğuştan 12 cm'lik bacak kısalığı ve deformitesi, İslahiye Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla düzeltildi. Hasta sağlığına kavuştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağ ayağında doğuştan kısalık ve deformite olan 65 yaşındaki hasta, ilçe devlet hastanesinde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonucunda bacağında bulanan 12 santimlik kısalık ve deformite düzeltilen hasta, doktorlar ve hemşirelere teşekkür etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve doğuştan bacak kısalığı ve deformitesi bulunan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Sultan Kazak, 10 yaşında olduğu ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı. Yıllar boyunca pek çok hastaneye giden ve bacak kısalığı ile deformiteye bir türlü çözüm bulamayan Sultan Kazak, son olarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Celalettin Ölke tarafından muayene edilen Kazak'ın bacak uzatma ve deformite ameliyatı olmasına karar verildi.

Başarılı operasyonla yıllar sonra sağlığına kavuştu

İslahiye Devlet Hastanesi'nde Op. Dr. Celalettin Ölke, anestezi doktoru Birsen Limon, hemşireler Sibel Tunç, Mehmet Emin Kaya, Erkan Kurtoğlu ve Ayşe Ateş ille tekniker Fatoş Çakmak'ın katılımıyla 9 Temmuz tarihinde başarılı bir ameliyat yapıldı. Ameliyat sonucunda bacakta bulanan 12 santimlik kısalık ve deformite düzeltildi.

Doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti

Operasyonun ardından yıllar sonrası sağlığına kavuşan ve daha rahat yürümeye başlayan Sultan Kazak, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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