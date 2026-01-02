Haberler

Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatı yapıldı

Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde 78 yaşındaki H.G., kalp ve mitral yetmezliği nedeniyle anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatı geçirdi. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde 78 yaşındaki hastaya anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri (MitraClip) ameliyatı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada, 78 yaşındaki H.G, kalp ve mitral yetmezliği nedeniyle GAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, yapılan tetkiklerin ardından H.G'ye anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatı yapıldığı ve sağlığına kavuşan hastanın taburcu edildiği ifade edildi.

GAÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ertan Vuruşkan'ın öncülüğünde, Prof. Dr. İrfan Veysel Düzen ile GAÜN Kardiyoloji ekibi tarafından gerçekleştiren ameliyata Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Teoman Kılıç'ın da destek sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, anjiyografik yöntemle gerçekleştirilen MitraClip işleminin ameliyat olma şansı bulunmayan kapak hastaları için bir alternatif olarak öne çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir

3. Dünya Savaşı kapıda! Kıvılcım bu 5 gerilim noktasından gelebilir