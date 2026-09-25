GAÜN Hastanesi 83 yaşındaki hastanın 10 santimetrelik damar genişlemesini tedavi etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, 83 yaşındaki Hüsamettin Sönmez'in karın bölgesindeki ana damarında oluşan yaklaşık 10 santimetrelik genişlemeyi başarılı bir operasyonla tedavi etti.

Dış merkezde yapılan kontroller sırasında tespit edilen damar genişlemesinin yaklaşık 10 santimetre çapında olduğu ve normal damar çapının yaklaşık 5 katına ulaştığı belirlendi. Yırtılma riski yüksek olan genişleme nedeniyle hastanın yaşı ve mevcut sağlık sorunları da dikkate alınarak tedavi süreci titizlikle planlandı.

"Aort damarı normalin 5 katı genişlemişti"

GAÜN Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Altınbaş, hastanın kendilerine karın bölgesindeki ana damarda meydana gelen genişleme nedeniyle başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız ölçümlerde damarın 10 santimetre çapında, yani normalden yaklaşık 5 kat daha geniş olduğunu tespit ettik. Kalp ve damar cerrahisinde bu durum için kullanılan 'karnında pimi çekilmiş bomba ile dolaşmak' deyimi tam da hastamıza uyuyordu" dedi.

Hastanın 83 yaşında olması, kalp damarlarında stent bulunması ve damar yapısının ileri derecede kireçli olması nedeniyle operasyonun oldukça zorlu olduğunu ifade eden Altınbaş, kapalı yönteme uygun olmayan damar yapısı nedeniyle açık ameliyat kararı aldıklarını söyledi.

"Ameliyat öncesi kalp krizi riski azaltıldı"

GAÜN Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Güzel ise ameliyat öncesinde yapılan incelemelerde hastanın kalp damarlarında da problem tespit edildiğini belirterek, kalp krizi riskini azaltmak amacıyla öncelikle koroner stent uygulandığını aktardı. Güzel, hastanın diğer risklerinin de ilaç tedavisiyle kontrol altına alınmasının ardından ameliyata alındığını belirterek, "Karın bölgesindeki yırtılma riski yüksek olan genişlemeyi çıkararak yerine yapay damar yerleştirdik. Hastamızı şifa ile taburcu ettik" diye konuştu.

Zorlu operasyon başarıyla tamamlandı

Başarılı operasyonun ardından Hüsamettin Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edilerek evine gönderildiğini belirten Doç. Dr. Özgür Altınbaş, "Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Güzel Hocam ve ekip arkadaşlarım ile bu zorluğun üstesinden gelerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. En büyük mutluluğumuz hastamızı sağlıklı bir şekilde evine taburcu etmekti" ifadelerini kullandı.

GAÜN Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan da başarılı operasyon dolayısıyla Doç. Dr. Özgür Altınbaş, Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Güzel ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Uzmanlar, bu tür damar genişlemelerinin ciddi risk taşıyabildiğine dikkat çekerek düzenli doktor kontrollerinin yapılmasını, risk faktörlerinin azaltılmasını, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesini ve özellikle ailede benzer hastalık öyküsü bulunan kişilerin kontrollerini ihmal etmemesini önerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı