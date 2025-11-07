Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat

Son günlerde popülerliği artan ve pek çok öğünde yerini alan chia, keten tohumu ve kabak çekirdeği gibi tohumların faydaları sıkça dile getirilirken, Stanford mezunu Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, Instagram hesabı üzerinden bu tohumların doğru tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Sethi, tohumları bilinçli kullanmanın önemini vurgulayarak, aşırı veya yanlış kullanımın sindirim sistemi sorunlarına ve hatta besin emilimi problemlerine neden olabileceğini aktardı.

Tohumlar Öğütülerek Tüketilmeli

Dr. Sethi, öncelikle tohumların her birinin farklı lif, yağ ve faydalara sahip olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine rastgele kullanılmaması gerektiğini belirtti. İhtiyaca yönelik tüketimin altını çizdi.

En önemli uyarılardan biri ise tohumların bütün halde tüketilmemesi oldu. Dr. Sethi, öğütülmeden yenen tohumların sindirim sisteminde tam olarak emilemediğini ve faydalarından yararlanılamadığını ifade etti.

Suyu Çekiyor, Şişkinlik Yapıyor

Sıklıkla yapılan hatalardan birine dikkat çeken Dr. Sethi, kuru tohumların kaselere serpiştirilerek tüketilmesinin riskli olduğunu söyledi. Tohumların çok fazla su çektiğini belirten uzman, su veya sıvı ile birlikte tüketilmezlerse mide ve bağırsaktaki suyu çekeceğini, bunun da bağırsaklarda şişkinlik ve sindirim güçlüğüne yol açabileceğini vurguladı.

Dr. Sethi, tüketilen miktarın da önemli olduğunu kaydetti. Kaselere serpiştirilen miktarın bazen yetersiz kalabileceğini, ancak 1-2 kaşıktan fazla tüketimin de sağlıklı olmadığını dile getirdi. Ayrıca, chia tohumunun omega-3 için en iyi seçenek olduğunu belirterek, sıklıkla karıştırılan fesleğen tohumu ile ayrımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Sethi, tohumların bozulabileceğini ve uygun şartlarda muhafaza edilmesi gerektiğini hatırlatırken, tohumları düşük kalori olarak görme yanılgısından kaçınılması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. Fazla tüketimin bağırsak sağlığına ciddi zarar verebileceğini belirten Dr. Sethi, doğru kullanımda ise bu tohumların bağırsaktaki iyi bakterileri besleyerek sindirime büyük yarar sağlayacağını sözlerine ekledi.