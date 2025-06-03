Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Dev Tatbikat Gerçekleşti

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Dev Tatbikat Gerçekleşti
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Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu'nda 25 araç ve 130 personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama yaşandı. UMKE ekipleri yaralılara müdahale ederken itfaiye yangını söndürdü, jandarma çevre güvenliğini sağladı ve AFAD kimyasal gaz kontrolü yaptı.

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde 25 araç ve 130 personel ile tatbikat gerçekleştirildi.Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu Sondak Kulesinde Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Planları kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü UMKE/Ambulans ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediye Başkanlığı İtfaiye ekipleri, Şırnak AFAD, TPİC Bölge Müdürlüğü ve TPAO Bölge Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.25 araç 130 personelin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği petrol sahasındaki sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama meydana geldi. UMKE ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Jandarmanın çevre güvenliğini sağladığı alanda, AFAD ekipleri kimyasal gaz kontrolü yaptı.

Haber- Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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