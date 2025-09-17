Fransa'dan Türkiye'ye Getirilen Küçük Doğa'nın Kolları Kırıldı

FRANSA'da parkta oynarken kaydıraktan düşüp iki kolu kırılan Doğa Ö. (7), ailesi tarafından Türkiye'ye getirilip, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyatsız yöntemle tedavi edildi. İki kolu da alçıya alınan Doğa Ö. "Doktorlara ve Sağlık Bakanı Kemal amcaya teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde yeniden oyunlar oynayacağım" dedi.

Fransa'da 20 gün önce göreve başlayan bürokrat babanın kızı Doğa Ö., 13 Eylül'de parkta oyun oynarken kaydıraktan düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kollarında kırık oluştuğu belirlenen Doğa Ö.'nün ailesi, ameliyat önerisinde bulunulması üzerine Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ortopedi Bölümü uzmanları ile video konferans görüşmesi ardından aile, 14 Eylül'de çocuklarını Ankara'ya getirdi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Doğa Ö.'nün her iki kolunda ikişer kırık olduğu ve tedavi edilmediği takdirde ciddi fonksiyon kaybına yol açabileceği saptandı. Ameliyatsız yöntemle yapılan müdahalenin ardından Doğa Ö.'nün iki kolu alçıya alındı.

'AMELİYAT İHTİYACI DUYMADIK'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ortopedi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İzzet Bingöl, hastanın düşme sonucu her iki ön kolunda ağrı, şişlik ve şekil bozukluğu nedeniyle Fransa'da acil servise başvurduğunu ancak ailenin Türkiye'de tedavi ettirme kararı alıp, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiğini söyledi. Doç. Dr. Bingöl, video konferans görüşmesinden sonra ailenin aynı gün uçakla Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Biz hastamızı karşıladık. Her iki ön kol çift kırığı olduğunu gördüğümüz hastanın tedavisini gerçekleştirdik. Ameliyat ihtiyacı duymadık. Şu anda kırıkları yerine oturtarak alçı tedavisiyle serviste takip etmekteyiz. Bu bir vizyon meselesi. Aslında 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı her mecrada görüyoruz" dedi.

'GEREKLİ TEDAVİ YAPILMAMIŞ'

El Cerrahisi Kliniği İdare ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erdinç Acar ise "Hasta önce yabancı bir ülkede acil serviste değerlendirilmiş, filmlerde her iki ön kol çift kırığı görülmüş; ama gerekli tedavi yapılmamış. Aile de bundan dolayı muzdarip olduğu için çocuğu Türkiye'ye getirmeyi tercih etti. Pazar akşamı uçakla geldikten sonra pazartesi günü servisimize başvurdu. Çok şiddetli ağrısı vardı Doğa'nın. Yapılan muayene ve görüntülemeler sonucunda her iki ön kolda çift kırık olduğu tespit edildi. Ameliyat mı yoksa ameliyatsız tedavi mi uygulanacağına karar verdik. Ameliyatsız tedavinin bu yaş grubu için uygun olacağını düşünerek, bu şekilde bir tedavi uyguladık. Doğa'nın kolları yaklaşık 4 hafta uzun kol alçıda kalacak, ardından kısa kola geçilecek. 6'ıncı haftada da tam tedavisini tamamlayıp inşallah ameliyattan kurtaracağız" diye konuştu.

'KOLUM ÇOK ACIMIŞTI'

Doğa Ö., ablasıyla gittiği parkta düştükten sonra anne ve babasıyla hastaneye gittiklerini anlatarak, "Orada ameliyat edilme ihtimalim vardı. Annemle babam pek güvenmediler orada. İlk düştüğümde kötü hissediyordum, kolum çok acımıştı, ama şimdi tedavi edildikten sonra iyi hissediyorum kendimi. Bugün hastaneden çıkacağım; ama bir hafta burada kalacağız. Kontrol edecekler, kolum yerine oturduysa, kaymadıysa ameliyat etmeyecekler. Doktorlara ve Sağlık Bakanı Kemal amcaya teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde yeniden oyunlar oynayacağım" dedi.

