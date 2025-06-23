Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi
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Fransa'da marketlerde satılan iki ünlü markaya ait hindi kıyma ürünlerinde, ölümcül zehirlenmelere yol açan salmonella bakterisi tespit edildi. Ürünlerin acil toplatılması kararı aldı.

Fransa'da birçok markette satılan iki markaya ait hindi kıymada salmonella bakterisi tespit edilmesi üzerine, ürünlerin acil toplatılması kararı alındı.

HİNDİ KIYMA ÜRÜNLERİNDE SALMONELLA ÇIKTI

Fransa'da marketlerde satışa sunulan Maître Coq ve Volandrie markalarına ait 350 gramlık hindi kıyma ürünlerinde yapılan denetimlerde salmonella bakterisi tespit edildi. Yetkililer, salmonella tespit edilen hindi etlerinin ölümcül gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirterek, ürünlerin acil toplatılması kararını aldı.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ağır seyreden bir bakteridir. Enfekte yiyeceklerin tüketilmesinden sonra birkaç saat ile birkaç gün içerisinde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler görülebilir.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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