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Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde Nutraxin'e Yoğun İlgi

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Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde Nutraxin'e Yoğun İlgi
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Bilim odaklı vizyonuyla sektörün lider markaları arasında yer alan Nutraxin, Sapanca’da yüzlerce sağlık profesyoneliyle buluştu.

Fonksiyonel tıp alanının en kapsamlı buluşmalarından biri olan 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi’nde Nutraxin, bilim temelli duruşu ve güçlü ürün gamıyla kongrenin en çok ilgi gören markalarından biri oldu.

Fonksiyonel Tıp Platformu tarafından 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da yaklaşık 800 sağlık profesyonelinin katılımıyla yedincisi gerçekleştirilen kongre, Türkiye’nin en büyük fonksiyonel tıp organizasyonu olarak klasikleşti. Hem detaylı bir eğitim programı içeren hem de bir yönüyle fonksiyonel tıp alanında faaliyet gösteren gıda takviyesi, laboratuvar ve medikal firmalar açısından bir fuar niteliği taşıdı.

Nutraxin Standına Yoğun İlgi

Kongrenin en hareketli noktalarından biri olan Nutraxin standı, gün boyunca hekimlerin, diyetisyenlerin ve eczacıların uğrak yeri oldu. Ziyaretçiler, markanın birçok kategorideki ürünlerini yakından inceleme, içerik yapısı ve kalite standartları hakkında uzman ekipten birebir bilgi alma fırsatı buldu. Nutraxin ekibi, bilimsel verilere dayanan formülasyon anlayışını ve ürünlerin arkasındaki Ar-Ge yaklaşımını katılımcılara anlattı.

Nutraxin: Kalite, Güven ve Bilimsel Yaklaşımın Buluştuğu Marka

Alanında lider markalardan biri olan Nutraxin, bilimsel temellere dayanan ürün geliştirme anlayışı, yüksek kalite standartları ve güvenilirlik odaklı yaklaşımıyla sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Sağlık profesyonelleriyle kurduğu doğrudan iletişim, markanın bilime, şeffaflığa ve sürdürülebilir güven ilişkilerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Nutraxin, kalite ve güvenilirliği merkeze alan yaklaşımıyla sağlık profesyonelleriyle uzun vadeli ve güçlü iş birlikleri geliştirme konusundaki kararlılığını kongrede de vurguladı.

Nutraxin’in Hedefi: Sağlık Profesyonelleriyle Kalıcı İş Birliği

Bilimsel yaklaşım ve inovasyonu odağına alan Nutraxin, kişiselleştirilmiş ve veri temelli sağlık anlayışının öne çıktığı bu dönemde sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirmeyi sürdürecek. Marka, kongrede kurduğu güçlü iletişimi önümüzdeki dönemde de iş birlikleriyle büyütmeyi hedefliyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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