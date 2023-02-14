Fizyoterapist Merve Selen öner deprem ve fizyoterapistin önemine değindi

Deprem ve Fizyoterapist Önemi Yaşanılan büyük deprem üzerine pek çok can kaybı bulunması herkes için üzücü bir durum haline geldi. Ancak bu konu dahilinde depremzede sayısının da oldukça önemli olduğunu vurgulayan fizyoterapist Merve Selen öner bu alanda fizyoterapist önemine vurgu yaptı.

Her deprem sonrasında maalesef maddi ve manevi durumlar meydana geliyor. Yaşanılan bu durum karşısında depremzedeleri için rehabilitasyon oldukça önemli bir konu. Oluşan durumlara karşı yaşanılan travmalar baz alınarak fizyoterapist ihtiyacının yer aldığı ifade ediliyor.

"YOĞUNLUĞUN EN AZA İNMESİ MÜMKÜN"

Aynı zamanda şu şekilde cümlelerine devam eden Selen, "Deprem bölgelerinde eklenen fizyoterapistler sayesinde daha kolay bir tedavi süreci meydana geleceği ve daha hızlı bir iyileşme meydana geleceği belirtiliyor. Böylece hastaneler içerisinde de meydana gelen yoğunluğun en az da inmesinin mümkün kılınacağını düşünüyorum." dedi.

"YATALAK HASTALARA DİKKAT EDİLMELİ"

Aynı zamanda depremzedeler sürekli olarak farklı bölgelere ve farklı şehirlerdeki hastanelere sevk ediliyor. Ancak travma altında yer alan hastaların mutlaka uzmanlığı eşliğinde bu tip seyahatlere çıkması gerekir." Diyerek bu konu dahilindeki büyük önemden bahsetti.Özellikle yatalak hastalar için dikkat edilmesi gerektiği ifade edilirken aynı zamanda eklem ve kemik sağlığı konusunda da dikkatli davranılması gerektiğine vurgu yaptı. Fizyoterapist işlemleri ve rehabilitasyon konusu içerisinde deprem bölgelerinin daima ön planda olması gerektiği ifade edildi.

"DEPREM BÖLGELERİNDE FİZYOTERAPİST MUTLAKA OLMALI"

Uzman fizyoterapist Merve Selen öner bu alanda pek çok detayı önemli olarak vurgularken aynı zamanda bu alanda bazı detaylara devam etti. Depremzede ve travmaya yaşayan kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmet vermekte olan fizyoterapistler deprem bölgelerinde büyük bir öneme sahip olmasına rağmen çoğu zaman ihmal ediliyor. Bu durumun gerekliliği konusunda savunucu olan başarılı isim pek çok açıklaması ile haklı olduğunu kanıtladı. "verdiğimiz fizyoterapist hizmeti ile birlikte ortopedi, bantlama ve ortez, vücut fonksiyonları ve omurga tekniklerigerekirse yanık rehabilitasyonu gibi pek çok önemli detay yer almakta. Bu alanda uzman olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler ise birçok kişinin mağduriyetine neden olmaktadır ve faydadan çok geri dönüşümü zor olan problemlere sebep olabilir. Bundan dolayı yetkili kişiler tarafından deprem bölgelerindekifizyoterapist ihtiyacının göz ardı edilmemesi gerekiyor." Denilerekcümlelerini noktaladı.