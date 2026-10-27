Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde venöz vasküler malformasyona köpüklü tedavi yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde venöz vasküler malformasyona köpüklü tedavi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde genç bir hastanın sağ kalçasındaki venöz vasküler malformasyon, köpüklü tedaviyle ele alındı. Prof. Dr. Hanefi Yıldırım, ince iğnelerle yüzde 3 Lauromacrogol enjekte edildiğini, cerrahinin kanama riski nedeniyle tercih edilmediğini belirtti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde genç bir hastaya, Venöz Vasküler Malformasyona Köpüklü tedavi uygulandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanefi Yıldırım, venöz vasküler malformasyonlar ve bu hastalığın tedavisinde uygulanan yöntemler hakkında bilgi verdi. Venöz vasküler malformasyonların her yaş grubunda, beyinden ayak tabanına kadar vücudun farklı bölgelerinde görülebilen toplardamar yumağı olduğunu belirten Prof. Dr. Hanefi Yıldırım, bu oluşumların doğuştan gelişebildiğini, bazılarının ise travma sonrasında ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Genç bir hastada sağ kalçanın özellikle oturma bölgesinde, cilt ve cilt altı yumuşak dokularda geniş bir alana yayılan venöz vasküler malformasyon bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hanefi Yıldırım, hastaya kliniklerinde skleroterapi olarak adlandırılan köpüklü tedavi uyguladıklarını söyledi. Yıldırım, tedavi kapsamında, ince iğnelerle dört-beş farklı noktadan giriş yapılarak yüzde 3 Lauromacrogol adı verilen ilacın DSA anjiyografi eşliğinde yavaşça enjekte edildiğini aktardı.

Bu tür vakalarda cerrahi müdahalenin kanama riski yüksek olduğu için doğrudan cerrahi tedavinin tercih edilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Hanefi Yıldırım, uygulanan işlemlerin ardından hastaların cerrahi müdahaleye uygun hale gelebileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

Maç sonunda söylediği şey Fener taraftarını daha da çileden çıkaracak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular birbirine girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Azerbaycan'da akılalmaz yolculuk: Boynuna doladığı yılanla araç kullandı

Trafikte akılalmaz yolculuk! Boynuna doladı, öpmelere doyamadı
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Kanada’nın yüksek güvenlikli hapishanesinde drone skandalı! Mahkûma hamburger menüsü ulaştırıldı

Hapishanede akılalmaz skandal: Drone burunlarının dibine servis yaptı

Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı