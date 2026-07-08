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Fethiye'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı

Fethiye'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin bağışladığı iki böbrek ve bir karaciğer, İzmir'de 3 hastaya umut oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin verdiği kararla bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görürken yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi, organ bağışı kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile kurulan hızlı koordinasyon neticesinde, hastanın iki böbreği ve bir karaciğeri başarıyla teslim alındı. Hastanedeki operasyonun ardından hayati önem taşıyan organlar, donanımlı ekipler vasıtasıyla İzmir'e sevk edildi. Bağışlanan organları teslim alan Op. Dr. Rasım Farajov, "Hastanede Dr. Osman Bey ve ekibi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından bizimle son derece hassas bir şekilde iletişime geçerek organ bağışı sürecini anlattılar. Biz de bu onurlu talebi kabul ettik. Bir canımızı kaybettik ama iki böbrek ve bir karaciğer ile 3 hastaya umut, 3 hastaya can olacağımızı bilmek acımızı hafifletiyor. Buradan İzmir'e nakil için gidiyoruz. Bizlere her an destek olan ve bu süreci kusursuz yöneten hastane ekibine minnettarız" şeklinde konuştu.

Özel hastanenin anestezi uzmanı Dr. Osman Yapakçı ise ailenin sergilediği fedakarlığın önemine değindi. Vefat eden hastaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileyen Yapakçı, "30 yıllık meslek hayatım boyunca organ nakli bekleyen hastaların çaresizliklerine, her sabah yeni bir umutla uyanışlarına defalarca şahit oldum. Diğer tarafta ise beyin ölümü gerçekleşen ailelerin yaşadığı o tarifsiz acıyı çok iyi biliyorum. Dün saat 15.00'ten bu yana çok yoğun, çok titiz bir süreç yönettik. Bakanlığımızın gözetiminde, hastanemizdeki geniş hekim kadromuzla tüm değerlendirmeleri eksiksiz tamamladık. Ailemizin verdiği bu asil karar, tıp dünyasının ve insanlığın ulaştığı en üst mertebelerden biridir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Dileriz ki, operasyonu bekleyen hastalarımız bu organlarla şifa bulur ve hayata yeniden tutunurlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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