Üye Girişi
Haberler
Fatsa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 19 Kişi Hastaneye Başvurdu

Fatsa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 19 Kişi Hastaneye Başvurdu

Sağlık Haberleri

Ankara'dan Gürcistan'ın Batum şehrine giden folklor ekibinden dönerken rahatsızlanan 19 kişi, Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 7 kişi taburcu edilirken, 12 kişi müşahede altında tutuluyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu.

Ankara'dan Gürcistan'ın Batum şehrine giden 46 kişilik folklor ekibinden bazıları, geri dönerken yolda rahatsızlandı.

Ekipten 19 kişi, karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Bu kişilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Müşahede altında olan 12'sinin ise tetkiklerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Sağlık

Gürcistan Ankara Fatsa Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title