Fatma ebe 31 yıldır anne adaylarının yanında

İzmir'de görev yapan ebe Fatma Ültemek, Sağlık Bakanlığının başlattığı "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında anneleri bilgilendirerek hamileliklerini daha sağlıklı ve kolay geçirmelerini sağlıyor.

Mesleğe 1995 yılında başlayan 3 çocuk annesi Ültemek (49), 2003 yılından bu yana İzmir'deki sağlık kuruluşlarında anne adaylarına hizmet ediyor.

Sağlık Bakanlığının geçen yıl başlattığı "Her Gebeye Bir Ebe" projesinin Buca ilçesindeki 3 koordinatöründen biri olan Ültemek, özellikle ilk gebeliğini ya da riskli gebelik yaşayan anne adaylarına hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe desteği sağlıyor. Ültemek anne adaylarını telefonla arıyor, onları evlerinde ziyaret edip gebelik ve Sağlık Bakanlığının "Annelik Yolculuğu" ismini verdiği mobil uygulamasının kullanımı hakkında bilgiler veriyor.

Ebe Fatma Ültemek, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve hala ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Ebeliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Ültemek, "Hem anne hem bebeğin sorumluluğunu alıyorsun. Onunla o anları paylaşıyorsun. Kadınlarda gebelikte hormonların da etkisiyle duygu karmaşıklığı olur. Kendini bazen güvende hissetmezsin. Kafa karışıklığı olur, bazen kendini yetersiz hissedersin. O anlarda onlara eşlik edebilmek gerçekten güzel bir duygu. O süreçte kimi gebelerin ablası oluyorsun, kimilerinin annesi oluyorsun." ifadelerini kullandı.

Normal doğumun faydalarını anlatıyor

Ültemek, ziyaretlerinde anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlattığını aktararak, şöyle konuştu:

"Tıbbi bir gerekçe olmazsa bebek için de kendisi için de en güzelinin normal doğum olduğunu söylüyoruz. Normal doğumda eskilerden gelen, kalıplaşmış duygularımız ve düşüncelerimiz var. Annelerin doğum sancısı gibi durumlarla ilgili kaygıları var. Baş edemeyecekleri, yapamayacakları konusunda korkuları var. Bununla ilgili aslında bir tür psikolojik destek veriyoruz."

Ültemek'in evinde ziyaret ettiği 7,5 aylık hamile Rabia Tuğba Altay da Fatma ebe ile gebe okulunda tanıştığını, kendisinin takibini yaptığını anlattı.

Ültemek'in anneleri içtenlikle dinlediğini dile getiren Altay, "Aklımızdaki soru ve şüpheleri çok güzel giderdi. Benim normal doğumda en çok korktuğum kısım en baştaki ağrı kısmıydı. Bilgilendirmeler yaptı. Benim o korkum azaldı. Normal doğuma daha sıcak bakar hale geldim." dedi.