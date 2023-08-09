Farabi Hastanesi'nde Bilgisayar Sistemi Çöktü, Hastalar Geri Gönderildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgisayar sisteminin çökmesi nedeniyle acil servise gelen hastalar geri gönderildi, bazı hastalar da koltuklarda yatarak bekledi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgisayar sisteminin çökmesi nedeniyle acil servise gelen hastalar geri gönderildi, bazı hastalar da koltuklarda yatarak bekledi.

Darıca ilçesinde özellikle gece saatlerinde hasta yoğunluğunun yaşandığı ve kimi günler kapıda kuyrukların oluştuğu Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bilgisayar sistemi çöktü. Gece rahatsızlanıp acil servise gelen hastalardan, sistem çöktüğü gerekçesiyle saat 05.00'e kadar hizmet verilemeyeceği ifade edilerek başka hastaneye başvurmaları istendi. Muayene için gelen bazı hastalar da koltuklarda uyuyarak sistemin onarılmasını bekledi. Sistemin, sabah saat 05.30'da onarıldığı öğrenildi.