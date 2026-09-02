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Eylül Ayında Sofralarda Balık Çeşitliliği: Uzmanlardan Mevsiminde Tüketim Önerisi

Eylül Ayında Sofralarda Balık Çeşitliliği: Uzmanlardan Mevsiminde Tüketim Önerisi
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Balık avlama sezonunun açılmasıyla eylül ayında palamut, lüfer, sardalya gibi balık türleri sofralarda yerini alıyor. Uzmanlar, omega-3 açısından zengin sardalya ve istavritin bolca tüketilmesini, kızartma yerine ızgara veya buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini öneriyor.

Balık avlama sezonunun başlamasıyla birlikte eylül ayında sofralarda yer alabilecek balık türleri de çeşitleniyor.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme açısından balıkların mevsiminde ve taze tüketilmesini öneriyor. Eylül ayında özellikle palamut, lüfer, kılıç, sardalya, istavrit, izmarit, barbunya, çipura, kırlangıç, kolyoz, akya ve tekir tüketilebiliyor.

Hamsinin ise normalde ekim ayında avlanmaya başladığı, ancak Marmara Denizi'nde sezonun daha erken başladığı belirtiliyor.

Balık tüketiminde kızartma yerine buğulama veya ızgara gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Özellikle omega-3 açısından zengin sardalya ve istavritin eylül ayında bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Türkiye'de büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanırken, yasağın sona ermesiyle denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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