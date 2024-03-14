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Evde Sağlık Birimi Karla Kaplı Köylere Gidiyor

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Muş'un yüksek kesimlerindeki karlı ve çamurlu yolları aşarak köylere giden Evde Sağlık Birimi ekipleri, hasta ve yaşlılara şifa dağıtmaya devam ediyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda da karla kaplı yolları geçerek hastalara ulaşan ekipler, zorlu coğrafyada binlerce hastaya sağlık hizmeti sunuyor.

Evde Sağlık Birimi ekipleri, karla kaplı köylere giderek hastaları tedavi ediyor

14 Mart Tıp Bayramı'nda karlı ve çamurlu yolları aşarak hastalara şifa dağıtıyorlar

MUŞ - Muş'un yüksek kesimlerindeki karlı ve çamurlu yolları aşarak köylere giden Evde Sağlık Birimi ekipleri, hasta ve yaşlılara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Muş'ta karla kaplı köylere giderek hasta ve yaşlılara sağlık hizmeti veren Evde Sağlık Birimi ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda da karla kaplı yolları geçerek hastalara ulaştı. Zorlu coğrafyaya rağmen özverili bir şekilde çalışarak merkez ve bağlı köylerindeki yaklaşık bin 800 hastaya sağlık hizmeti sunan kahramanlar, 9 kişiden oluşan 3 ayrı ekiple hareket ederek hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Her gün uzun mesafeleri aşarak yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastaların sağlık durumunu düzenli olarak takip eden ekipler, gerekli tıbbi müdahaleleri sağlayarak hastalara şifa dağıtıyorlar.

Sağlık ekipleri, merkeze bağlı Keçidere ve Elçiler köyüne giderek kalp yetmezliği olan Rahmetullah Tuğlacı ve nöropatik rahatsızlığı bulunan Fatma Çakır'ı tedavi etti. En ücra köylere ulaşan sağlık ekipleri, muayene ettikleri vatandaşın hayır duasını alıyor.

Muş Devlet Hastanesinden yaklaşık 50 kilometre uzaktaki Elçiler ve Keçidere köylerine geldiklerini söyleyen Evde Sağlık Birimi sorumlusu Dr. Ömer Faruk Uysal, 3 ekip olarak görev yaptıklarını belirterek, "Hastaların son durumunu değerlendirdik. Tekrar hastanemize döneceğiz. Evde Sağlık Birimi'ne kayıtlı yaklaşık 1800 hasta var. Muş merkeze bağlı bütün köylerdeki evde sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan tüm hastalara biz bakıyoruz. Öncelikle hastalar bakanlık numarasından bir talep oluşturuyorlar. Biz onlara ilk izlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu hastaların evde sağlık hizmetine ihtiyacı olup olmadığını hekim olarak değerlendiriyoruz. Hastaları sistemimize kaydettikten sonra bizden randevu alabiliyorlar. Biz onlara belirttiğimiz tarihte gidip ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. 3 ekip olarak görev yapıyoruz. Müdahale, pansuman ve nakil ekibimiz var" dedi.

Meslektaşlarının bayramını da kutlayan Dr. Uysal, "Bu hastaların poliklinik kontrolü gerektiğinde onları hastaneye taşıma konusunda da yardımcı oluyoruz. Hastanemiz bünyesinde çalışan uzman doktorlarımıza teşekkür ederiz. Kendileri de bize kayıtlı hastaların tanı ve tedavilerinde ve takiplerinde son derece yardımcı oluyor. Hastalara mümkün olduğu kadar yardımcı olup işlerimizi kolaylaştırıyorlar. Elimizden geldiği kadar bütün köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah hep birlikte mesleğimizi hakkını vererek huzur ve sükunet içinde gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

Kalp yetmezliği olan Rahmetullah Tuğlacı da, "Bu hizmetten çok memnunum. Ne zaman hastaneye telefon açtığımızda hemen ekip gönderiyorlar ve tedavimi yapıyorlar. Devletimizin bize sağladığı bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Tıp Bayramı 14 Mart Muş Sağlık Güncel Haberler

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