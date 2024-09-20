Üye Girişi
Haberler

Evde Konserve Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evde Konserve Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Halil İbrahim Binici, evde turşu ve konserve yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Plastik kaplar yerine cam kavanoz kullanılması, tuz oranının %5-8 arasında olması ve sıcaklık kontrolü gibi önemli hususlar vurgulandı. Botulizm riski ve ısıl işlemin önemi de belirtildi.

Evde konserve yaparken dikkat: Ortaya çıkan Botulizm toksini zehirlenme yapabilir

"Endokrin sisteminizi korumak istiyorsanız plastik kaplara turşu kurmayın"

İSTANBUL - Turşu kurarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlatan Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Binici, plastik kaplarda kurulan turşunun endokrin sisteme zarar verebileceği hakkında uyardı. Konserve yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konunun sıcaklık olduğunu da belirten Dr. Binici, "Aksi takdirde C. Botulinum bakterisi tarafından ortaya çıkan Botulizm toksini nedeniyle zehirlenme yapabilir" dedi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Binici, evde turşu ve konserve yapımının püf noktalarını anlattı. Turşu kurarken kullanılan kabın cam kavanoz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Binici, "Genellikle plastik kaplar tercih edilmekte, bu yanlıştır. Plastik kaplarda yapılan turşuda kaya tuzu vs. ya da sirke (asetik) kullanıldığında kaplardan geçiş olabiliyor. Bu da genellikle endokrin sisteme zarar verebiliyor. Bu yüzden plastik kapta turşu yapmaktan kaçınmak gerekir" açıklaması yaptı.

"Tuzun yüzde 5-8, sirkenin de yüzde 10 civarında kullanılması önerilmektedir"

"Turşu hazırlanırken ise özellikle tuz oranının yüzde 5-8 olması gerekiyor" diyen Dr. Binici, "Yani 1 litre turşu hazırlıyorsak bunun 80 gramına yakınını tuz kullanmamız lazım. Bu tuzun da kaya tuzu olmasına dikkat etmeliyiz. Suyu da musluk suyundan ziyade, içme suyu kullanmamız gerekir. Diğer türlü demir veya bakır iyonu içeren suların fazla kullanılması nedeniyle özellikle meyve ve sebzelerde bulunan fenolik bileşiklerle reaksiyona girerek kurduğumuz turşularda kararmaya neden olabilir. Bu yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Genellikle 'tuz mu sirke mi kullanayım' soruları çok oluyor. Tuz ya da sirke ikisi de kullanılabilir. Tuzun yüzde 5-8, sirkenin de yüzde 10 civarında kullanılması önerilmektedir" şeklinde konuştu.

Turşuya dışarıdan katkı maddesi katmanın çok da doğru olmadığını belirten Dr. Binici, "Fermente ürün elde ettiğimiz için genellikle sarımsak, hoş bir koku içinse maydanoz, dereotu ve nohut kullanılabilir. Ama dışarıdan sorbik asit vs. katılabiliyor. Bunlardan kaçınmak daha doğru olacaktır" dedi.

"İlla konserve yapacaksanız domatesi tercih edin"

Dr. Binici, "Genellikle ev yapımı konservelerde zehirlenmemek için dikkat edilmesi gerekenler arasında sıcaklık vardır. 2017'de 4 kişilik bir ailenin bundan zehirlendiği ve 4'ünün de öldüğü görüldü. Bu yüzden dikkat etmeli. İllaki ev yapımı konserve istiyorsanız da domatesi daha çok tercih edilmelidir" dedi.

"Düdüklü tencerede 15-20 dakika yapılabilir"

"Fasulye ve bezelye gibi ürünleri konserve yaptığımız zaman bunların pH değerleri 4,5'un üzerinde olduğu için fasulye ve bezelye gibi ürünleri konserve yaptığımız zaman pH değerleri 4,5'u aştığında ise C. Botulinum dediğimiz bu bakteri daha çok üreme ortamı buluyor. O yüzden eğer konserve yapılacaksa kavanozlar doldurulup kapaltıldıktan sonra kapağı da geçecek şekilde bunun içerisinde yaklaşık olarak bir saat kaynatılması gerekir. Bu işlem düdüklü tencerede 15-20 dakika yapılabilir" diyen Dr. Binici sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Dört buçuğun üzerinde genellikle C. Botulinum dediğimiz bu bakteri botulizm dediğimiz zehirlenmelere yol açabiliyor. O yüzden ısıl işlemi tam ve doğru bir şekilde yapmak gerekir. Ancak tabii sebzelerin dondurulması onların tazesine daha yakın bir şekilde kalmasını sağlayacaktır. Çünkü sebzeleri konserve yaptığımızda ısıl işlem uyguluyoruz ve bu işlem vitamin kaybına sebep olabiliyor. O yüzden imkan dahilinde ürünlerin dondurulması daha sağlıklı olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Sağlık Tarım Yaşam

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı

 Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 4 üniversitede bazı fakülteler tarih oldu
Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu? Ayşegül Akdoğan kimdir? Hakkari Ayşegül Akdoğan olayı nedir? Sakarya Valisi kim oldu? Sakarya Valisi Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl biyografisi! 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? Masterchef 20 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dün akşam Masterchef'te kim eleme adayı oldu? Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? HAMSTER KOMBAT 20 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? HAMSTER KOMBAT Kombo kartları! HAVA DURUMU (20 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu) MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? ATV canlı yayın bilgileri... Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });